Bölgesel Göç ve Güvenlik Paneli

Göç ve Diaspora Vakfı (GDV) tarafından düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" kapsamında "Sınır Ötesi Yönetişim ve Bölgesel Göçün Yönetiminde Güvenlik Algısı" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde GDV ev sahipliğinde düzenlenen, moderatörlüğünü AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'ın yaptığı "Sınır Ötesi Yönetişim ve Bölgesel Göçün Yönetiminde Güvenlik Algısı" başlıklı panele, Irak Enki Araştırma ve Çalışmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ali Faris Al-Shammari, Ürdün Haşimiye Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Muhammed Şibli, Mısır Eğitim ve Kalkınma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Süheyr Awad ve Suriye Milletvekili Dr. Husam Hamdan konuşmacı olarak katıldı.

Al-Shammari, göç konusunda atılabilecek adımların önemli olduğuna değinerek, göç konusunda hassas, dakik ve akılcı bir çözüm bulunması gerektiğine işaret etti.

Göç konusunun tek bir ülkenin çözebileceği bir konu olmadığını söyleyen Al-Shammari, bölgesel işbirlikleriyle çözümün mümkün olduğuna dikkati çekti.

İnsani yardımda işbirliğinin önemi

Şibli de sözlerine Türkiye'ye insani yardım konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ederek başladı.

İnsani yardım meselesinin bölgesel işbirliği gerektirdiğini belirten Şibli, sorunun teşhis edilip, değerlendirilerek ortaklaşa bir çözüm üretilmesinin önemini vurguladı.

Şibli, geri dönüş imkanının sağlanmasının önemine dikkati çekerek, bu konuda altyapı sorunlarının çözülmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Awad da foruma katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkesi Mısır'ın misafirperverliğine değinen Awad, Mısır'daki Suriye vatandaşlarının da ülkenin gelişmesine büyük katkıları olduğunu belirtti.

Awad, dünya genelindeki çatışmalar nedeniyle Mısır'a farklı ülkelerden gelen yaklaşık 10 milyon insan olduğunu dile getirdi.

Mısır'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmek istediklerini??????? belirten Awad, ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Suriye'de akan kan durdu. Artık iyileşmek üzere"

Hamdan ise savaş nedeniyle göç eden Suriyelilerin geri dönüş koordinasyonu konusunda çalışmalar yapıldığının altını çizerek, bu dönüşün "sağlıklı ve kalıcı" olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Güvenli geri dönüş koşullarının oluşturulması halinde kendilerini başarılı sayacaklarını vurgulayan Hamdan, insanlara sağlıklı ve yenilenmiş bir altyapı sunulmasının elzem olduğunu kaydetti.

Hamdan, eğitim ve sağlık altyapısının eksiksiz olması gerektiğine işaret ederek, "Suriye'de akan kan durdu. Artık iyileşmek üzere. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.