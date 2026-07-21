Bölgesel Göç ve Güvenlik Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bölgesel Göç ve Güvenlik Paneli

21.07.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GDV'nin düzenlediği forumda göç yönetimi ve güvenlik algısı tartışıldı. İşbirliği vurgulandı.

Göç ve Diaspora Vakfı (GDV) tarafından düzenlenen "Bölgesel Göç ve Geri Dönüş Forumu" kapsamında "Sınır Ötesi Yönetişim ve Bölgesel Göçün Yönetiminde Güvenlik Algısı" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'daki bir otelde GDV ev sahipliğinde düzenlenen, moderatörlüğünü AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'ın yaptığı "Sınır Ötesi Yönetişim ve Bölgesel Göçün Yönetiminde Güvenlik Algısı" başlıklı panele, Irak Enki Araştırma ve Çalışmaları Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ali Faris Al-Shammari, Ürdün Haşimiye Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Muhammed Şibli, Mısır Eğitim ve Kalkınma Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Süheyr Awad ve Suriye Milletvekili Dr. Husam Hamdan konuşmacı olarak katıldı.

Al-Shammari, göç konusunda atılabilecek adımların önemli olduğuna değinerek, göç konusunda hassas, dakik ve akılcı bir çözüm bulunması gerektiğine işaret etti.

Göç konusunun tek bir ülkenin çözebileceği bir konu olmadığını söyleyen Al-Shammari, bölgesel işbirlikleriyle çözümün mümkün olduğuna dikkati çekti.

İnsani yardımda işbirliğinin önemi

Şibli de sözlerine Türkiye'ye insani yardım konusundaki çabalarından dolayı teşekkür ederek başladı.

İnsani yardım meselesinin bölgesel işbirliği gerektirdiğini belirten Şibli, sorunun teşhis edilip, değerlendirilerek ortaklaşa bir çözüm üretilmesinin önemini vurguladı.

Şibli, geri dönüş imkanının sağlanmasının önemine dikkati çekerek, bu konuda altyapı sorunlarının çözülmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Awad da foruma katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkesi Mısır'ın misafirperverliğine değinen Awad, Mısır'daki Suriye vatandaşlarının da ülkenin gelişmesine büyük katkıları olduğunu belirtti.

Awad, dünya genelindeki çatışmalar nedeniyle Mısır'a farklı ülkelerden gelen yaklaşık 10 milyon insan olduğunu dile getirdi.

Mısır'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmek istediklerini??????? belirten Awad, ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

"Suriye'de akan kan durdu. Artık iyileşmek üzere"

Hamdan ise savaş nedeniyle göç eden Suriyelilerin geri dönüş koordinasyonu konusunda çalışmalar yapıldığının altını çizerek, bu dönüşün "sağlıklı ve kalıcı" olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Güvenli geri dönüş koşullarının oluşturulması halinde kendilerini başarılı sayacaklarını vurgulayan Hamdan, insanlara sağlıklı ve yenilenmiş bir altyapı sunulmasının elzem olduğunu kaydetti.

Hamdan, eğitim ve sağlık altyapısının eksiksiz olması gerektiğine işaret ederek, "Suriye'de akan kan durdu. Artık iyileşmek üzere. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölgesel Göç ve Güvenlik Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:16:19. #7.12#
SON DAKİKA: Bölgesel Göç ve Güvenlik Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.