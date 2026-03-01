Bolivya\'da Askeri Uçak Kazası: 22 Ölü

EL ALTO, 1 Mart (Xinhua) -- Bolivya Sağlık Bakanı Marcela Flores, El Alto kentinde meydana gelen askeri uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk olmak üzere 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Bolivya Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 Hercules tipi uçak cuma gecesi El Alto Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak karayoluna çarptı. Kazada onlarca kişi yaralanırken, toplu taşıma araçları da dahil olmak üzere yaklaşık 20 araç hasar gördü.