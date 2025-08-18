Bolivya'da Başkanlık Seçiminde İlk Tur Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolivya'da Başkanlık Seçiminde İlk Tur Sonuçları Açıklandı

18.08.2025 05:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolivya'da yapılan başkanlık seçimlerinde hiçbir aday yeterli oy alamadı. Rodrigo Paz önde.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yeterli oya ulaşamadı.

Resmi olmayan sandık sonuçlarına göre, merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz, oyların yüzde 31'ini alarak seçim yarışını önde tamamladı.

Eski Devlet Başkanı sağcı Jorge Quiroga oyların yüzde 27'sini alırken, muhalif iş insanı Samuel Doria Medina ise oyların yüzde 20,2'sini alarak seçimi üçüncü sırada bitirdi.

Ülkede son 20 yıldır iktidarda olan Sosyalizme Doğru Hareket (Movimiento al Socialismo MAS) partisinin adayı eski İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, yüzde 3,2 oy alması nedeniyle ikinci turda yarışamayacak.

Bolivya'yı 1989-1993 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Jaime Paz Zamora'nın oğlu olan ilk tur seçimlerinin galibi 57 yaşındaki Paz, ulusal basında ikinci turun favorisi olarak gösteriliyor.

Yüksek Seçim Mahkemesi'nden (TSE) gelecek resmi sonuçların ardından seçimlerin ikinci turunun 19 Ekim'de yapılacağı kesinlik kazanacak.

MAS ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifa eden ve seçimlere katılımı yüksek mahkeme tarafından reddedilen eski devlet Başkanı Evo Morales ise destekçilerine geçersiz oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Bolivya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da Başkanlık Seçiminde İlk Tur Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
Mısır uyruklu adam Bursa’daki evinde ölü bulundu Mısır uyruklu adam Bursa'daki evinde ölü bulundu
Süper Lig’in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü Süper Lig'in eski yıldızı bu pozisyonda kırmızı kart gördü
Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme
İspanya’da orman yangını kabusu sürüyor 7 kişi hayatını kaybetti İspanya'da orman yangını kabusu sürüyor! 7 kişi hayatını kaybetti
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti: Bu kadar mı zor?
Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti Davetli düğün çıkışı kazada can verdi, cenaze yerdeyken eğlence devam etti
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Samsunspor’un Atatürklü forması Atina’yı karıştırdı Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

00:37
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale’den sevindiren haber
İki gündür yangınla boğuşan Çanakkale'den sevindiren haber
16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 05:52:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bolivya'da Başkanlık Seçiminde İlk Tur Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.