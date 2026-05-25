Bolivya'da Hükümet Karşıtı Protestolar Sürüyor

25.05.2026 04:56
Bolivya'da Devlet Başkanı Paz'ın istifası için düzenlenen protestolar 3 haftadır devam ediyor.

Bolivya'da Devlet Başkanı Rodrigo Paz'ın istifası talebiyle başlayan hükümet karşıtı protestolar yaklaşık üç haftadır sürüyor.

Ulusal basında yer alan habere göre, Bolivya'da Paz hükümetinin istifasını isteyen göstericiler, ülkenin 9 idari bölgesindeki 59 noktada barikat kurup yolları kapattı.

Bolivya Karayolları İdaresi (ABC) tarafından yayımlanan güncel yol haritasına göre, And bölgesindeki La Paz, Oruro ve Potosi ile merkezi bölgelerdeki Chuquisaca ve Cochabamba'da, ayrıca doğudaki Santa Cruz'da ulaşım kesintiye uğradı.

Bu arada güvenlik güçlerinin, "Beyaz bayraklı insani koridor" adı verilen operasyon kapsamında La Paz ile Oruro arasındaki 227 kilometrelik otoyolu ulaşıma açma girişimi, emniyet güçlerine dinamit lokumları ve sapanlarla taş atan göstericilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Kamu İşleri Bakanı Mauricio Zamora, konuya ilişkin açıklamasında, eylemcilerin konvoya dinamit ve taşlarla saldırması nedeniyle operasyonun yarıda durdurulmak zorunda kaldığını belirtti.

Zamora, göstericilerle doğrudan diyalog kurmaya hazır olduğunu aktararak, "Aleyhime düzenlenen bu üçüncü pusunun ardından şu an La Paz'dayım. Geçmeyi başardık ve sabaha karşı saat 02.00 sularında şehre ulaştık." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz da açıklamasında, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek istediğini ancak bunun bir sınırı olduğunu belirterek, gerekirse anayasanın kendisine tanıdığı olağanüstü hal gibi tedbirleri devreye sokabileceği uyarısında bulundu.

Eski Devlet Başkanı Morales, 90 gün içinde seçim çağrısında bulundu

Eski Devlet Başkanı Evo Morales, basına yaptığı açıklamada, krizin çözümü için hükümete 90 gün içinde seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Hükümetin bir tercihte bulunması gerektiğini savunan Morales, "Hükümet ya baskıyı artıracak ya da ülkeyi sakinleştirmek için geçiş süreci başlatıp 90 gün içinde seçime gidecek. Rodrigo Paz kazara başkan olmuş bir lider, siyasi yapısı ve programı yok. Ölümleri ve yaralanmaları önlemek için geçiş hükümeti kurulmalı." ifadelerini kullandı.

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı yaklaşık 3 haftadır süren protestolarda Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, başta yönetimsel başkent La Paz olmak üzere birçok kentte güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 120'ye çıkmıştı.

Paz hükümeti, olaylardan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Devlet Başkanı Morales yanlılarını sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA

