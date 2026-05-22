Bolivya'da Kabine Değişikliği ve Protestolar

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, hükümet karşıtı protestolar ve istifa çağrılarının ardından kabinesinde değişiklik yaptı.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından harekete geçti.

Bu kapsamda Çalışma Bakanlığı görevine Edgar Morales'in yerine anayasa hukuku uzmanı Williams Bascope getirildi ve Bascope yemin ederek göreve başladı.

Yeni Çalışma Bakanı Bascope öncelikli hedefinin "ülkede huzuru yeniden tesis etmek" olduğunu belirterek, göstericilerle iletişim yolları arayacağını ifade etti.

Devlet Başkanı Paz, görevinden ayrılan Morales'e, protesto sürecindeki çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Paz, son 3 haftadır protestocuların temsilcileriyle görüşmeler yürüttüğünü, bu kapsamda tarafların doğrudan iletişim kurmasına olanak sağlayacak bir konsey kurulmasının planlandığını duyurdu.

ABD'den Bolivya hükümetine destek

ABD Dışişleri Bakanlığı da Bolivya'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkede devam eden gösterilerden endişe duyulduğu, Bolivya hükümetine destek verildiği belirtildi.

Protestoculara taleplerini barışçıl yollarla ifade etmeleri ve demokratik kurumlara saygı göstermeleri çağrısı yapılan açıklamada, "Protestoların şiddete dönüşmesi halinde hükümetin kamu düzenini yasal yollarla koruma hakkı vardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kıtamızda demokratik yollarla seçilmiş liderlerin devrilmesine izin veremeyiz." değerlendirmesine yer verildi.

Bolivya'da son 40 yılın en ağır ekonomik krizine karşı iki haftadır süren protestolarda, Devlet Başkanı Paz'ın istifasını talep eden göstericiler, yönetimsel başkent La Paz'da güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Hükümetin istifasını talep eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 120'ye çıkmıştı.