Bolivya'da Kuraklık ve Don Olayları 39 Belediyeyi Etkiledi

Güncel

LA PAZ, 6 Haziran (Xinhua) -- Bolivya'da yaşanan şiddetli kuraklık ve don olayları en az 39 belediyeyi olumsuz etkiledi. Ekinler zarar görürken, 13.000 aile de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, kuraklık döneminin yeni başladığını belirterek, "Su sıkıntısı nedeniyle ciddi bir etkilenme bekliyoruz" dedi.

Sivil Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, kuraklık Bolivya'nın Santa Cruz, La Paz, Beni ve Potosi departmanlarındaki belediyeleri olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, 30 belediyede hasara neden olan don ve dolu fırtınaları, 32.687 aileyi olumsuz etkiledi ve 13.448 aileyi de yerlerinden etti.

Calvimontes, hükümet yetkililerinin bu ailelere insani yardım ulaştırılmasını koordine etmek üzere yerel yönetimlerle bir araya geleceğini söyledi.