Bolivya'da Kuraklık ve Don Olayları 39 Belediyeyi Etkiledi - Son Dakika
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Bolivya'da Kuraklık ve Don Olayları 39 Belediyeyi Etkiledi

Bolivya'da yaşanan şiddetli kuraklık ve don olayları, en az 39 belediyeyi olumsuz etkiledi. Ekinler zarar görürken, 13.000 aile de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kuraklık döneminin yeni başladığını belirten Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes, su sıkıntısı nedeniyle ciddi bir etkilenme beklediklerini söyledi. Kuraklık ve don olayları, Santa Cruz, La Paz, Beni ve Potosi departmanlarındaki belediyeleri olumsuz etkiliyor. Hükümet yetkilileri, etkilenen ailelere insani yardım ulaştırılması için yerel yönetimlerle bir araya gelecek.

06.06.2024 10:35
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LA PAZ, 6 Haziran (Xinhua) -- Bolivya'da yaşanan şiddetli kuraklık ve don olayları en az 39 belediyeyi olumsuz etkiledi. Ekinler zarar görürken, 13.000 aile de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, kuraklık döneminin yeni başladığını belirterek, "Su sıkıntısı nedeniyle ciddi bir etkilenme bekliyoruz" dedi.

Sivil Savunma Bakanlığı'nın raporuna göre, kuraklık Bolivya'nın Santa Cruz, La Paz, Beni ve Potosi departmanlarındaki belediyeleri olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, 30 belediyede hasara neden olan don ve dolu fırtınaları, 32.687 aileyi olumsuz etkiledi ve 13.448 aileyi de yerlerinden etti.

Calvimontes, hükümet yetkililerinin bu ailelere insani yardım ulaştırılmasını koordine etmek üzere yerel yönetimlerle bir araya geleceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bolivya'da Kuraklık ve Don Olayları 39 Belediyeyi Etkiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolivya'da Kuraklık ve Don Olayları 39 Belediyeyi Etkiledi - Son Dakika
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