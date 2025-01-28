Bolivya\'da Türk Ameliyathanesi Açıldı

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Bolivya'da, Türkiye'nin La Paz Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen proje ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin ilk ve tek ameliyathanesinin kurulduğu bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Bolivya'nın Tarija kentinde yer alan Dr. Juan Manuel Jijena Duran Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde, modern bir ameliyathane kuruldu. Söz konusu hizmetle ülkenin güneyindeki tüm nüfusa anne ve çocuk bakımı sağlanabilecek.

Kurulan ameliyathane, yaklaşık 550 bin nüfusa sahip Tarija kentindeki ilk ve tek kadın doğum ameliyathanesi olmakla beraber, kendi bölgesine, çevresindeki diğer yönetim bölgelerine ve hatta Arjantin'in Bolivya sınırındaki şehirlerinden gelen hastalara da hizmet vererek geniş bir coğrafyada duyulan acil ihtiyaca yanıt verecek.

Ameliyathanenin açılış törenine Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda, Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Ertan Yalçın, Tarija Valisi Oscar Montes, TİKA yetkilileri, hastane personeli ve hayırsever toplumun katılımı ile gerçekleştirildi.

"TİKA'ya teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum"

Bakan Celinda Sosa Lunda, TİKA'nın desteğinden ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Tarija'dan gelen bu haberi gördüğümde büyük bir sevinç duydum çünkü bu hastanenin ve bölgenin buna çok acil ihtiyacı vardı. Güzel bir altyapısı olan ancak işleyişi için temel ekipman ve araçlardan yoksun bir hastaneydi. Hükümetimiz ve Bolivya halkı adına, bu önemli iş birliği ve dayanışma jesti için Türkiye hükümetine ve TİKA'ya teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Ülkelerin kalkınması için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yapan Lunda, şunları kaydetti:

"Bu eylemler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bolivya Çokuluslu Devleti arasında yıllardar süregelen diplomatik ilişkiler çerçevesinde inşa edilen ve iş birliği bağlarının derinleştiğini gösteriyor. Bu iş birliği projesi, aramızdaki mesafelere, dil ve kültür farklılıklarına rağmen nasıl istikrarlı bir ilerleme kaydettiğinin bir örneğidir. Bu iş birliğinin devamıyla daha müreffeh, adil ve karşılıklı destekleyici bir geleceğe doğru birlikte ilerleyeceğimize inanıyoruz."

Tarija Bölge Valisi Montes ise TİKA tarafından kurulan bu ameliyathanenin, bulunduğu konum itibarıyla yalnızca Tarija Bölgesi'ne değil, çevre bölgelere ve hatta sınırı aşarak sağlık hizmeti almak için gelen Arjantinlilere dahi hizmet vereceğini belirtti. Dolayısıyla Türkiye'ye şükran duymamız için çok sebebimiz var." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Shirley Cuenca, "Bölgede komplike ameliyatları gerçekleştirmemizi sağlayan bu işbirliği, çocuklarımız ve annelerimiz için büyük bir umut taşıyor. Bu nedenle TİKA'ya sonsuz teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yalçın ise TİKA aracılığıyla Bolivya'ya bağışlanan ameliyathane ekipmanlarının, halklar arasında işbirliği ve hayata değer verme bilincinin bir sembolü olduğunu, bu katkının sağlıklı bir gelecek için umut taşıdığını vurguladı.

Proje ile gurur duyduklarını belirten, Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bolivya'nın pek çok bölgesini ziyaret ederek birçok proje arasından bunu seçtik çünkü Türk Hükümeti olarak insan hayatının değerinin farkındayız. Bugün teslim ettiğimiz ekipmanların, sağlıklı bir Bolivya'nın inşasına katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu proje sadece maddi bir destek değil, aynı zamanda halklarımız arasındaki işbirliğinin ve hayata verilen önemin bir sembolüdür. 2025 yılında Bolivya'nın kuruluşunun 200. yıldönümünü ve aynı zamanda iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutlarken, çalışmalarınızın devamını temenni ediyoruz. Sağlığın temel bir hak olduğu bir dünya için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."