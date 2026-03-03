Bolivya'da Uçak Kazası: Sabotaj İddiası

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, Merkez Bankasına ait nakit para taşıyan askeri kargo uçağının 27 Şubat'ta başkent La Paz yakınlarında düşmesinin sabotajdan kaynaklandığını bildirdi.

Paz, ülke basınına yaptığı açıklamada, düşen kargo uçağının kazasının teknik bir arıza ya da ihmalkarlıktan kaynaklanmadığını belirterek, olayın son dönemde gündeme gelen kalitesiz ve bozuk yakıt dağıtımıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Ülke içinde organize olmuş suç örgütlerinin devlet politikalarını zayıflatmaya çalıştığını savunan Paz, "Bu kasıtlı bir sabotaj eylemiydi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tespit etmeye başladığımız bir planın parçasıydı, hükümeti istikrarsızlaştırmaya yönelik sistematik bir girişimdi." ifadelerini kullandı.

Paz, enerji egemenliğini güvence altına almak amacıyla yeni önlemler alacaklarını vurgulayarak, "Stratejik tesislerimizde, Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü desteğiyle güvenlik tedbirlerini devreye soktuk. Vatanı ve tüm Bolivyalıların çıkarlarını savunmak için harekete geçiyoruz. Bu koruma aynı zamanda devlette görev yapan dürüst çalışanları mafya ve yolsuzluğa karşı savunmayı amaçlıyor." dedi.

Öte yandan, Bolivya'nın farklı bölgelerinde meydanlara çıkan nakliyeciler, yakıtın kalitesiz olduğunu dile getirerek, durumu protesto etti ve hükümetten çözüm talebinde bulundu.

Hükümet ise sorunu kabul ederek, mevcut durumun önceki yönetimden kalan olumsuz bir miras olduğunu vurguladı.

Bu arada, 27 Şubat'ta La Paz yakınlarında düşen askeri uçakta hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Uçağın düşmesinin ardından yüzlerce kişi Bolivya Merkez Bankası'na gönderilmek üzere taşınan paraları toplamak için olay yerine akın etmişti.

Savunma Bakanı Marcelo Salinas, 1 Mart'taki açıklamasında, Hercules C-130 tipi kargo uçağının yeni basılmış Bolivya paralarını taşırken, La Paz'a komşu El Alto şehrindeki havaalanına iniş yaparken "pistten saptığını" ve ardından yakındaki bir tarlaya düştüğünü belirtmişti.