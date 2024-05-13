Bologna Havalimanı\'nda Güvenlik Alarmı Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

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İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinin Guglielmo Marconi Havalimanı'nda bagaj kontrol bölümünde yanlışlıkla devreye giren bir güvenlik alarmının, bazı tarifeli seferlerin iptal edilmesine, bazılarında da gecikmelere yol açtığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı'nın bagaj bölümünde güvenlik kontrolünde kullanılan yeni makinenin, bir valizdeki cismi silah olarak görmesi nedeniyle havalimanındaki tüm operasyonların yerel saatle 15.00 ile 16.15 arasında durdurulduğu belirtildi.

Yapılan kontroller neticesinde söz konusu cismin silah olmadığının belirlendiği, havalimanında aksaklıklara yol açan güvenlik alarmının, makinenin "yanlış okumasından" kaynaklandığı ifade edildi.

Bologna Emniyet Müdürlüğünün de olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını açıkladığı aktarıldı.

Havalimanında operasyonların durdurulması nedeniyle 9 uçuşun iptal edildiği, varış noktası Bologna olan 11 uçuşun başka havalimanlarına yönlendirildiği, 18 uçuşun da birkaç saatlik rötarla gerçekleştiği belirtildi.

Havalimanının internet sitesindeki bilgilere göre, kalkış saatleri güvenlik alarmının verildiği zaman aralığına denk gelen Türk Hava Yolları'nın TK 1324 sayılı Bologna-İstanbul seferi ile Pegasus Havayolları'nın PC1218 sayılı Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen seferleri de rötarlı şekilde yapıldı.