Bolu At Yaylası'nda Kaçak Çekilen Çitler Söküldü - Son Dakika
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Bolu At Yaylası'nda Kaçak Çekilen Çitler Söküldü

Bolu At Yaylası\'nda Kaçak Çekilen Çitler Söküldü

Bolu'nun At Yaylası bölgesinde, kaçak yapılaşmayı önlemek amacıyla devlet arazilerinde çalışma yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yayla evlerinin çevresine çekilen tel çitleri sökmek için harekete geçti. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, çitler kepçeyle yıkıldı. Bazı yayla sakinleri uyarıları dikkate alarak çitleri kendi imkanlarıyla söktü.

15.05.2024 15:51
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Bolu'nun At Yaylası bölgesinde kaçak çekilen çitler iş makinesiyle söküldü.

Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar köylerinin ortak alanının bulunduğu At Yaylası mevkisindeki devlet arazilerinde kaçak yapılaşmayı önleme kapsamında çalışma yürütüldü.

Bolu Valiliğinin talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede son 1 yılda yayla evlerinin çevresi ve arazilere çekilen tel çitlerin bulunduğu yaklaşık 100 dekarlık alana müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı bölgede, yaylacılara yapılan uyarıların ardından çitler kepçeyle yıkıldı.

Vatandaşlardan bazıları ekiplere tepki gösterirken, uyarıları dikkate alan bir kısım yayla sakini, zarara uğramamak için telleri kendi imkanlarıyla söktü.

Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, Tarım, Çevre, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu At Yaylası'nda Kaçak Çekilen Çitler Söküldü - Son Dakika
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