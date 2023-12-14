Bolu ATAK, afetlerde görev yapabilmek için uygunluk belgesi aldı

Bolu Adalet Teşkilatı Arama ve Kurtarma Derneği (Bolu ATAK), olası afetlerde görev yapabilmek için uygunluk belgesini almaya hak kazandı.

Valilik koordinesinde bu yıl kurulan dernek, ulusal ve uluslararası alanda meydana gelebilecek afetlerde gönüllü çalışabilmek için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) verilen akreditasyon eğitimine katıldı.

Eğitimin uygulamalı bölümünde deprem tatbikatı sınavına tabii tutulan dernek üyeleri, saatler süren çalışmalar neticesinde enkaz altındaki yaralı ile hayatını kaybeden afetzedeye ulaşarak tahliyelerini sağladı.

AFAD heyeti gözetiminde gerçekleşen tatbikatı başarıyla tamamlayan dernek üyeleri, uygunluk belgesini almaya hak kazandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kekeş, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan'ın destekleriyle kurulan 36 üyeli dernek, böylece afet yönetiminin her aşamasında görev almaya hazır konuma geldi.

Eğitimi tamamlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Mustafa Kemal Köseer, afet yönetiminin her aşamasında gönüllü olarak rol almak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu eğitim bize afetlere hazırlıklı olma, müdahale etme ve afet sonrası iyileştirme konularında çok önemli bilgi ve beceri kazandırdı. Bundan sonra Bolu başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda meydana gelebilecek afetlerde görev yapabilmek için hazırız."