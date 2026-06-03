Bolu Belediye Başkanı Özcan\'a Cezai İşlem

BOLU Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'a 263,5 yıla kadar hapis cezasının istendiği 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında 'İrtikap', 'İrtikaba teşebbüs', 'Rüşvet alma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'İrtikaba yardım', 'Rüşvete aracılık', 'Yalan tanıklık', 'Suçluyu kayırma' suçlamalarının yer aldığı 178 sayfalık iddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı. Daha sonra avukatlarının itirazı üzerine Leyla Beykoz'un tutukluluk hali ev hapsine ve Aydan Özdemir'in ise tahliyesine karar verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik 'İrtikap', 'İrtikaba teşebbüs', 'Rüşvet alma', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet', 'İrtikaba yardım', 'Rüşvete aracılık', 'Yalan tanıklık' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianamede, Tanju Özcan hakkında, 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede Tanju Özcan, Süleyman Can ve Bolu Bel A.Ş. yetkilileri, zincir marketleri belediye iştiraki ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladığı iddia edilirken, bazı marketlerin bu sözleşmeleri imzaladığı, ancak teklifi reddeden marketlere rutin dışı denetimler uygulanarak iş yerlerinin mühürlendiği ve ticaretten menedildikleri ifade edildi.

BOLSEV YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İFADESİ

İddianamede, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız'ın 13 Nisan'da cezaevinde verdiği ifadesi de yer aldı. Sarıyıldız'ın ifadesinde, zincir marketlere reklam sözleşmesi yapılması için baskı kurulduğunu, ihale sahiplerinden sistematik şekilde bağış talep edildiğini, elden teslim alınan milyonlarca liralık nakit paraları ve kurban bağışı organizasyonunun bizzat Başkan Özcan'ın talimatıyla yürütüldüğünü söylediği belirtildi.

MÜTEAHHİTTEN RÜŞVET ALINDIĞI İDDİASI

İddianamede yer alan iddialara göre, Bolu'da faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat işlemleri karşılığında 2,5 milyon TL rüşvet talep edildi. Başkan Özcan'ın 'Yardım yapmak zorundasın' diyerek baskı kurduğu iddia edilen müştekinin, 1 milyon TL'yi nakit olarak Meclis Üyesi Sarıyıldız'a verdiği, 1,5 milyon TL'yi ise çek olarak BOLSEV A.Ş. hesaplarına aktardığı tespit edildi. Soruşturmaların açılmasının ardından bu paraların müştekiye 'avans ve borç iadesi' açıklamalarıyla geri gönderildiği belirlendi.

ÖZCAN, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tanju Özcan'ın ifadelerinde suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı. İddianamede savunmasına yer verilen Özcan, marketlere baskı amacıyla değil yardım talebiyle yaklaştıklarını, kurban kampanyasından haberdar olmadığını, beton alımı için kimseye şantaj yapmadığını ve ruhsat devirleri için kimseden rüşvet talep edilmediğini savundu.

İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez 'İcbar suretiyle irtikap', 3 kez 'İrtikaba teşebbüs', 34 kez 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 1 kez 'Rüşvet' suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez 'İcbar suretiyle irtikap', 2 kez 'İrtikaba teşebbüs' suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez 'İrtikap suçuna yardım', 3 kez 'İrtikap suçuna yardıma teşebbüs' ve 34 kez 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

178 sayfalık iddianame incelemelerin tamamlanmasının ardından Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.