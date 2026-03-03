(BOLU) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin, "İhtiyaç sahibi öğrenciye kaynak bulmaya çalışmak ağır cezalık suçmuş. Türkiye'deki adaletin geldiği nokta bu. Benim korkacağımı düşünen varsa sakın hayal görmesin." dedi.
Özcan, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "İhtiyaç sahibi öğrenciye kaynak bulmaya çalışmak ağır cezalık suçmuş. Sulh ceza hakimi kararı açıklamadan 20 dakika önce tutuklandığımızı sosyal medyadan öğrendik. Türkiye'deki adaletin geldiği nokta bu. Benim korkacağımı düşünen varsa sakın hayal görmesin. Sevinenler kına yaksın. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner." dedi.
Tanju Özcan'dan Tutuklama Kararı Sonrası Açıklama: İhtiyaç Sahibi Öğrenciye Kaynak Bulmaya Çalışmak Ağır Cezalık Suçmuş
