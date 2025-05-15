Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "CHP'li Belediyeler Zorda Bırakılıyor" - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: "CHP'li Belediyeler Zorda Bırakılıyor"

CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı'nda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediyelerinin karşılaştığı ekonomik zorlukları ve müfettiş baskılarını eleştirerek, CHP'nin başarılarını artırdığını ancak halkın hala ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

15.05.2025 15:15  Güncelleme: 16:07
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Haber: Erva Gün - Kamera: Yasin Kabadayı

(AMASYA)- CHP'li Belediye Başkanları Toplantı'na katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Geçen toplantımızda her belediye başkanına 'Memnuniyet Karnesi' dağıttılar. Orada gördüm ki genel bir memnuniyet var. Belediye başkanlarının tamamına yakını, geçen sene aldıkları oydan daha fazla oy alabilecek durumda" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin Amasya'da düzenlediği Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Özcan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Benim görevde 6'ncı yılım, 2'nci dönemim. 2019'un sürpriz şehirlerinden biriydik Kırşehir'le birlikte. Bizi çok zorladılar çünkü uzun yıllardır onlar yönetiyordur. 30'u aşkın teftiş geçirdik, bütün yaptığımız iş ve işlemler incelemeden geçti ama şükür ki şu an görevimizle alakalı yargılandığımız herhangi bir konu yok. Bu dönem daha farklı başladı. CHP'li belediyeler seçimleri kazanınca açıkça söyleyeyim, biz açık bir farkla kazandığımız için müfettiş baskısı görmüyoruz ama yıllardır birikmiş olan ve yapılandırma kanunlarıyla ödediğimiz vergi ve sigorta borçlarını direkt kesmeye başladılar. Daha önce taksitler halinde kestikleri paraları, sırf bizi zor durumda bırakmak için direkt İl Bank payından kesmeye başladılar. Ama bu uygulamayı adil bir şekilde yapıyorlarsa yakında kendi belediyeleri maaş ödeyemez hale gelecek çünkü CHP'li belediyelerinin çok fazla borçlanma kapasiteleri yok. İl Bank zaten taraflı davranıyor, hiçbir zaman tarafsız davranmadı. Şu an ekonomik olarak kaynakları kısarak CHP'li belediyeleri zorda bırakmaya çalışıyorlar. Biz önceden İl Bank payımızı bir ay önceden hesaplayabiliyorduk çünkü Hazine 30 yıldır her ay internet sayfasında vergi gelirlerinin gerçekleşme oranlarını bildirirdi, 3 aydır bu  da bildirilmiyor. Zorlu bir süreç var önümüzde.

"Biz AKP'nin 23 yıllık eğitim politikasını 1 senede düzeltemeyiz"

Geçen toplantımızda her belediye başkanına 'Memnuniyet Karnesi' dağıttılar. Orada gördüm ki genel bir memnuniyet var. Belediye başkanlarının tamamına yakını, geçen sene aldıkları oydan daha fazla oy alabilecek durumda. Yerelde başarılı olmak tek başına yeterli değil. Ülke yönetimini almak için belli konularda hala toplumu ikna etmeye ihtiyacımız var. Hala toplumun bir kısmı, bu bizden kaynaklanmıyor elbette, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkeyi yönetemeyeceğini düşünüyor bundan dolayı oy verip vermemede mütereddit davranıyor. Güzel örneklerle topluma bunu anlatmamız lazım. AKP'den yüksek çıkıyoruz ankette ama şöyle bir soru soruluyor, 'Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?', yüzde 23-25 arası 'En iyi AKP yönetir' diyorlar. Bu oran CHP'de yüzde 15-17 arasında. Oturup bunu düşünmemiz lazım. İnsanlara sadece, 'Biz şu sorunun var biliyoruz' dememiz yetmiyor, 'Şu sorunun var biliyoruz, bunu da şöyle çözmemiz gerekiyor' dememiz gerekiyor. Bunu da gerçekçi olarak söylememiz gerekiyor. Biz AKP'nin 23 yıllık eğitim politikasını 1 senede düzeltemeyiz. 23 yıldır bozdukları sağlıkla ilgili konuları, ekonomiyi 1 senede düzeltemeyiz. Bunun için gerçekçi süreler vererek insanlara nasıl yapılacağını anlatarak, toplumun her kesimine ulaşmak gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Tanju Özcan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: 'CHP'li Belediyeler Zorda Bırakılıyor' - Son Dakika

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