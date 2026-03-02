Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi - Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi

02.03.2026 17:51  Güncelleme: 19:31
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi, irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiler.

Haber: Mehmet OFLAZ

(BOLU) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Bolu Adliyesi'ndeki savcılık ifadelerinin ardından "irtikap" suçundan tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 10 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar Müdürlüğü çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel gözaltına alındı.


Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, iki gün süren ifade işlemlerinin ardından 13 kişi, sabah erken saatlerinde yapılan sağlık kontrolleri sonrası Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Tanju Özcan ve beraberindekilerin Savcılık işlemleri tamamlandı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer 10 kişinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılması talep edildi.
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:53
