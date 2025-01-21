Bolu Belediye Başkanı Yangınla İlgili Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili otelin denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğunu belirtti. Yangın merdiveni konusunda ise kesin bilgi veremediğini ifade etti.

21.01.2025 14:04  Güncelleme: 14:17
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(BOLU) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin konuştu. Otelin özel turizm alanı içerisinde yer aldığını vurgulayan Özcan, otelin denetlenmesinde yetki ve sorumluluğun Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunu bildirdi.

Bolu'da 10 kişinin can verdiği Kartalkaya Kayak Merkez'inde açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, otele ilişkin açıklamalarda bulundu. Otele ruhsatın 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verildiğini söyleyenn Özcan, Bolu Belediyesinin alanda denetim yapma yetkisinin olmadığını açıkladı. Özcan, şunları söyledi:

"Ruhsatı biz vermediğimiz için sensör var mı, yangın merdiveni var mı. Var desem de doğru olmaz yok desem de doğru olmaz. Çünkü bizim elimizde veri yok. Burası belediye sınırı dışında olduğu için, burası turizm özel alanı dolasıyla otellerin ruhsatı da Turizm Bakanlığı tarafından verildiği için kayıtlar oradadır. İtfaiyeci arkadaşlardan bilgi aldım bir tane yangın merdiveni olduğunu söylediler. Ama ikincisi var mı, yok mu ben de göremedim binanın etrafını dolaştım. Ruhsatı biz vermediğimiz için denetimler de bize ait olmadığı için 'var desem de yok desem de' yanlış olur. Otelde yangın merdiveni var mı bilemiyorum. Buranın ruhsatı Turizm Bakanlığı tarafından verilmiş bir ruhsat dolayısıyla elimizde veri yok. 1997 yılında yapılmış. O tarihlerde bizden bilgi, belge istendi mi an itibarıyla buna cevap veremem ama ruhsatı veren Bolu Belediyesi olarak biz değiliz. Burası özel turizm alanı tamamen yetki ve sorumluluk Turizm Bakanlığında."

Kaynak: ANKA

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