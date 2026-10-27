Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı ve 3 çalışan adliyeye sevk edildi

Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ile 3 belediye çalışanının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen zanlıların savcılık sorguları sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında dün Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ve 3 belediye çalışanı gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştı.