BOLU'da F Tipi Cezaevi'nde hükümlü Coşkun T., koğuşta çıkan kavgada hükümlü Ebubekir G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, bugün Kuruçay mevkisinde bulunan F Tipi Cezaevi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken hükümlü Coşkun T. ile kendisi ile birlikte aynı koğuşta kalan hükümlü Ebubekir G. arasında kavga çıktı. Ebubekir G., kavgada Coşkun T.'yi bıçakla öldürdü. Coşkun T.'nin cenazesi otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Cezaevi'nde Bıçaklı Kavga: Bir Hükümlü Öldürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?