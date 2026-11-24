Bolu'da D-100 kara yolunda kavşakta otomobile çarptıktan sonra savrularak aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobile daha çarptı. Otomobilin çarptığı direk de hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında geçen günlerde yeniden ulaşıma açılan D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünden gelen 14 ABM 774 plakalı otomobil, kavşakta 14 ADS 656 plakalı otomobile çarptıktan sonra savrularak refüjdeki aydınlatma direğine; ardından da karşı şeride geçerek 14 ADS 964 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin çarparak devirdiği aydınlatma direği de 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 14 ADS 656 plakalı otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.