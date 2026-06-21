Bolu'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir zanlı tutuklandı

Bolu'da 6 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.