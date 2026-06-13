Bolu'da Ahşap Yakma Kursu İlgi Gördü - Son Dakika
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Bolu'da Ahşap Yakma Kursu İlgi Gördü

Bolu\'da Ahşap Yakma Kursu İlgi Gördü
13.06.2026 10:47
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Kadınlar, doğadan ilham alarak ahşap yakma sanatında eserler üretiyor. Kurs keyifli geçiyor.

Bolu'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan ahşap yakma kursuna katılan kadınlar, doğadan, hayvanlardan ve tarihi yapılardan ilham alarak hazırladıkları eserlerle ahşabı sanat eserine dönüştürüyor.

Bolu Müftülüğü Muazzez Ercan Aile ve Gençlik Merkezi'nde şubat ayında ilk kez açılan ahşap kursuna çoğunluğu ev hanımı 15 kadın kayıt yaptırdı.

Temmuza kadar devam edecek kursa katılanlar, ahşap yüzeylere özel yakma kalemleriyle işledikleri desenlerle tablolar, sehpalar ve çeşitli dekoratif ürünler ortaya çıkardı.

Kursiyerlerin doğanın yanı sıra camiler, tarihi yapılar ve geleneksel mimari unsurlardan esinlenerek hazırladıkları eserler, hem dekoratif amaçlı kullanılıyor hem de hediye olarak değerlendiriliyor.

"Beklediğimizden çok daha iyi sonuç aldık"

Bolu İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi El Sanatları Alanı usta öğreticisi Naile Can, AA muhabirine, bu yıl ilk kez açılan kursun beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Ahşap yakma sanatının sabır ve dikkat gerektirdiğini belirten Can, kursiyerlerin kısa sürede önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Can, kursiyerlerin kısa sürede başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirerek, "Kursa ilk başladığımızda ahşap yakmada ne ürün çıkarabiliriz ki zorlanırız diye düşünürken beklediğimizden çok daha iyi sonuç aldık. Masalar, sehpalar, tablolar yaptık. Bu kadarını ben de beklemiyordum." diye konuştu.

Çalışmalarda doğa, mimari ve dini motiflerin sıklıkla tercih edildiğini anlatan Can, "Ahşap yakma sonucu ortaya çıkan ürünler dekoratif olarak kullanılan ürünler. Çeşit çeşit ürünler yaptık." dedi.

"Çok keyifli bir kurs"

Ev hanımı 45 yaşındaki Yelda Üretmen de kursa boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla katıldığını söyledi.

Bu alanda daha önce bilgisinin olmadığını belirten Üretmen, "Hocamızın sayesinde öğrendim. Çok güzel objeler, tablolar, masalar yaptık. Devamı olsun isterim." ifadesini kullandı.

Kursiyer 36 yaşındaki Zülal Çanlıoğlu ise kursun kendisi için sosyal ortam oluşturduğunu dile getirerek, "Çok keyifli bir kurs. Aslında çok fazla kurslara katılan, devam edebilen bir insan değilim ama hocamız enerjisiyle bana istek verdi. Çok keyifli. İnşallah devam eder." diye konuştu.

Çalışmalarını evinde sürdürebilmek için ahşap yakma makinesi aldığını ifade eden Çanlıoğlu, yaptığı ürünleri daha çok hediye amaçlı değerlendirmeyi düşündüğünü kaydetti.

Kursiyer 45 yaşındaki İpek Sarıer, ahşap yakma sanatını severek yaptığını anlatarak, "Evde de yapıyorum ayrıca. Tablolar, sehpalar, duvar saatleri, ayna yapıyoruz. Ben de yapıp hediye etmeyi seviyorum." dedi.

Sarıer, kurs sona erdikten sonra da çalışmalarına devam etmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Ahşap Yakma Kursu İlgi Gördü - Son Dakika

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