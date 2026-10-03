Bolu\'da Anadolu Otoyolu\'nda TIR dorsesinde çıkan yangında malzemeler tamamen yandı

BOLU'da kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dorsedeki malzemeler tamamen yandı.

Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde saat 06.00 sıralarında Ankara yönüne seyir halinde olan M.K. idaresindeki 81 FK 144 plakalı, kişisel bakım ürünleri yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Dumanı fark eden M.K., TIR'ı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'ın dorsesindeki malzemelerin tamamı yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.