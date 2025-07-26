Bolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Sazak Şehler köyü yakınlarında anız yangını çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın ekipler tarafından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Öte yandan Mengen, Gerede ve Yeniçağa'nın yüksek kesimlerinde gökyüzü, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle dumanla kaplandı.
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