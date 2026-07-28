Bolu\'da Apartmanda Yangın

BOLU'nun Gerede ilçesinde, binanın enerji odasında çıkıp çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Apartmanın çatısında hasar oluştuğu belirtildi.

Kitirler Mahallesi Ateş İmam Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı kısmındaki enerji odasında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyüp çatıya sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çatıyı saran alevleri söndürmek için çalışma yaptı. Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangında apartmanın çatısında hasar oluştuğu belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.