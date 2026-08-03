Bolu'da Araç Denetim Sayısı 27 Bini Aştı
Bolu'da 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında 27,531 araç denetlendi, 1337 sürücü kurallara uymadı.
Bolu'da son bir haftada 27 bin 531 araç denetlendi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, yapılan 1542 uygulamada 27 bin 531 aracın denetlendiği, 1337 araç sürücüsünün kurallara uymadığı bildirildi.
Kaynak: AA
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