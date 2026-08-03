Bolu'da Araç Denetim Sayısı 27 Bini Aştı

Bolu'da son bir haftada 27 bin 531 araç denetlendi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 27 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan 1542 uygulamada 27 bin 531 aracın denetlendiği, 1337 araç sürücüsünün kurallara uymadığı bildirildi.