Bolu'da aracın motoruna giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Bolu'da aracın motoruna giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Bolu kent merkezinde park halindeki hafif ticari aracın motor bölümüne giren yavru kedi, lastikçi çalışanlarının çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kedi, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken sahiplendirilmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Bolu'da aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezinde park halinde bulunan hafif ticari aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan sürücü, aracı lastikçiye götürdü.

Lastikçi çalışanları, aracın motor bölümüne giren yavru kediyi çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın kaput bölümünü kontrol ederek kedinin bulunduğu yeri tespit etti.

Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan ve Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde teslim edilen yavru kedinin sahiplendirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da aracın motoruna giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da aracın motoruna giren yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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