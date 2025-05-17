Bolu'da Arıcılık Kursuna Yoğun İlgi

Bolu'nun dört bir yanından arı kursuna yoğun ilgi

BOLU - Bolu'nun dört bir yanından gelen kursiyerlerin katıldığı arıcılık kursunda, teorik ve uygulamalı eğitimlerle sektöre donanımlı arıcıların kazandırılması hedefleniyor.

Seben İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Seben Halk Eğitimi Merkezi, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği ve Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen "Arıcılık Kursu", Bolu'nun dört bir yanından gelen kursiyerleri ağırlıyor. Kurs programı 28 Mayıs'a kadar devam edecek. Teorik ve pratik eğitimlerin bir arada sunulduğu kurs kapsamında, arıcılık sektörüne ilgi duyan vatandaşlara alanında uzman eğitmenler tarafından kapsamlı bilgiler veriliyor. Kurs süresince kursiyerlere; arıcılık malzemeleri ve bal arısı ırkları, koloni düzeni, mevsimsel bakım ve kışlatma yöntemleri, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, ballı bitkiler, gezginci arıcılık ve arı sağlığı gibi konularda eğitimler sunuluyor. Katılımcılar, aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de sahada deneyim kazanma imkanı buluyor. Kursun amacı, ilçede arıcılık potansiyelini artırmak ve sektöre donanımlı arı üreticileri kazandırmak.