Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
02.11.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bir baba, boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşını kızını öldüresiye dövdü. Duvara fırlatılan ve ağır yaralanan küçük kız hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınırken tek kişilik hücreye konulan baba hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

Bolu'da 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu bulunan Hakan K.'yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti. Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı.

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.'ye müdahale etti. Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

CEZAEVİ SAVCISI İŞLEM BAŞLATTI

Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cezaevi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çocuk, Baba, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Haydar Ali:
    Adamın pisgolojisi bozulmuş, Biliç dışı yapmıştır.Soruşturma değilde Tedavi edilmesi lazım! 5 19 Yanıtla
    Haydar Ali:
    Aklı başında bir insan evladıda olmasa bir çocuğa bu hareketi yapmaz Pisgoloji sorunu vardır. 6 0
  • zdrkbcp78r:
    Allah belanı versin demiycem zaten şükür vermiş olan yavruya olmuş 10 2 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    geber pzevenk 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek 3 gün sonra hava tersine dönüyor Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor
Togg, Almanya’da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi Togg, Almanya'da ilk teslimatlarını gerçekleştirdi
Süre sona erdi 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı

12:53
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü
12:19
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar’ı kara listeye aldı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı
12:07
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’yi küplere bindirecek “nükleer“ çıkışı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı
11:39
Türkiye’nin en borçlu ili Ankara oldu
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu
11:05
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
10:33
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir’e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2025 13:20:25. #7.13#
SON DAKİKA: Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.