Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bolu\'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bolu Dağı'nda bir et lokantasının yanında başı teneke içerisine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tenekeyi makasla keserek köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

25.02.2024 17:57  Güncelleme: 18:00
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Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolu Dağı'nda et lokantasının yanında başı teneke içerisine sıkışan köpeği görenler, itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tenekeyi makasla keserek köpeği kurtardı.

Köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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