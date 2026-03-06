Bolu\'da Başkan Vekili Seçildi

Bolu Belediye Meclisinde, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan seçildi.

Bolu Belediye Meclisi, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan'ın yerine başkan vekili seçilmesi için toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubundan Meclis Üyesi Mehmet Tuna Özcan, AK Parti Grubundan da Hüseyin Nadi Okur aday gösterildi.

Seçimin ilk turunda Özcan 19 oy, Okur 8 oy alırken, 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçimin ikinci turunda Özcan'a 19 oy, Okur'a 10 oy verildi.

İki turda da adaylardan biri, Meclis üyelerinin üçte ikisinin oyunu alamadığı için başkan vekili seçilemedi. Bunun üzerine salt çoğunluğun arandığı üçüncü tura geçildi.

Üçüncü turda Mehmet Tuna Özcan 19 oy, Hüseyin Nadi Okur 10 oy aldı.

Bu sonuçla Bolu Belediye Başkan Vekili, Mehmet Tuna Özcan oldu.