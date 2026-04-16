Bolu'da Belediyeye İrtikap Soruşturması
Bolu'da Belediyeye İrtikap Soruşturması

16.04.2026 15:40
Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında esnaf odalarında arama yapıldı.

BOLU Belediyesi'ne yönelik 'İcbar suretiyle irtikap' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde arama yapıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'İcbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, 6 Nisan'da ise CHP'li Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında ise 10 Nisan'da gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı.

Soruşturma devam ederken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Parti Sokak'taki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde arama yapıldı.

Ekiplerin iki binada arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
