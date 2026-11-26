Şekerle nefesi tıkanan çocuğa eczane çalışanından Heimlich müdahalesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Aktaş Mahallesi'ndeki bir eczaneye saat 13.00 sıralarında koşarak giren küçük çocuğun nefes borusuna şeker kaçtığı anlaşıldı. Dışarı çıkmak üzere olan çalışan Nihat Ünalan, ağzındaki sigarayı bırakmadan Heimlich manevrası yaparak şekeri çıkardı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
BOLU'da eczane çalışanı Nihat Ünalan, nefes borusuna şeker kaçtığı için koşarak dükkana gelen küçük çocuğu 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.
ELİNİ BOĞAZINA GÖTÜRÜP YARDIM İSTEDİ
Olay, saat 13.00 sıralarında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eczane çalışanı Nihat Ünalan, sigara içmek için dışarı çıkmaya hazırlandığı sırada küçük bir çocuk koşarak iş yerine girdi. Ünalan, elini boğazına götürerek yardım isteyen çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.
AĞZINDA SİGARAYLA MÜDAHALE ETTİ
Ağzında sigarayla çocuğa müdahale eden Nihat Ünalan, şekerin çıkmasını sağladı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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