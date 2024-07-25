Bolu'da Çalınan Motosikletleri Düzce'de Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bolu'da Çalınan Motosikletleri Düzce'de Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da çalınan 3 motosikletin izini süren polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirledi. Şüphelilerin motosikletleri Düzce'de satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. İ.Ş, R.A. ve S.Ş.I. isimli şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

25.07.2024 17:23
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Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirledi.

Zanlıların çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla İ.Ş, R.A. ve S.Ş.I'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Çalınan Motosikletleri Düzce'de Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Çalınan Motosikletleri Düzce'de Satmaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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