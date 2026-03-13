Bolu'da Çekiciden Otomobil Düştü

Bolu'da otomobilin seyir halindeki çekiciden düşmesi, araç kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında duran iki otomobil yüklü çekici, yeşil ışığın yanmasıyla hareket etti. Bu sırada çekicinin üzerinde bulunan bir otomobil yola düştü.

Durumu fark etmeyen çekici sürücüsü yoluna devam ederken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, otomobili yol kenarına itti. Kendisine ulaşılan çekici sürücüsü, bölgeye gelerek otomobili araca yükledi.

Sürücüye idari para cezası kesildi.

Öte yandan olay anı, çekicinin arkasında seyreden tırın araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kırmızı ışıkta bekleyen çekicinin yeşil ışığın yanmasıyla hareket etmesi ve taşıdığı otomobilin yola düşmesi yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, tır sürücüsünün uyarı amacıyla defalarca korna bastığı duyuluyor.