Bolu\'da Çiğdem Çiçekleri Açtı

Bolu'da onlarca hektarlık mera ve arazilerin bulunduğu 1700 rakımlı Sarıalan Yaylası'nda baharın müjdecisi çiğdem çiçekleri açtı. Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylaya, mavi çiçekler ile yeşil alanların üzerini kaplayan çiğdem çiçekleri renk kattı. Sarıalan Yaylası'nda meraların içerisinden süzülen mendereslerin çevresinde açan çiğdem çiçekleri ile bazı bölgelerde erimeyen karların buluşması eşsiz manzara oluşturdu.