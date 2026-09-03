Bolu'da çöp toplama aracı skandalında 6 şüpheli adli kontrolle serbest

6 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Bolu Belediyesine yönelik, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 7'si öğle saatlerinde, jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli de daha sonra adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin ise savcılık sorgularının tamamlandığı yarın mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Mutlu YUCA/ BOLU,