Bolu'da D-100'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da D-100'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı

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Bolu\'da D-100\'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı
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Bolu'da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Kartalkaya Kavşağı'nda hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki sürücü ve arkasındaki kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve arkasındaki kişi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bolu'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden S.Ö. idaresindeki 14 ADK 115 motosiklet, Kartalkaya Kavşağı mevkisinde O.K. yönetimindeki 14 AK 163 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki V.Ö, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'da D-100'de hafif ticari araçla çarpışan motosiklette 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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