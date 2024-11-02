Bolu\'da Dairede Yangın Çıktı

Bolu'da apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık Mahallesi Göksu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında S.L'nin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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