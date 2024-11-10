Bolu'da Doğal Gazdan Zehirlenme

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Bolu'da doğal gazdan etkilenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

İzzet Baysal Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet K, eşi ve 4 çocuğu ile dün sabah saatlerinde fenalaşınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan ailenin doğal gazdan zehirlendiği belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen aile, oksijen tedavisi için Ankara'daki bir oksijen tedavi merkezine sevk edildi.