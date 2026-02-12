Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon: 2,3 Milyon TL Çalıntı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon: 2,3 Milyon TL Çalıntı

12.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 dolandırıcı, emekli çifte 2,3 milyon TL kaptırdı.

BOLU'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kandırdıkları çifti, 2 milyon 300 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Telefonla aradıkları emekli çifte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 kişi, çeşitli bahanelerle para talebinde bulundu. Telefondaki şüpheliye inanan çift, Dağkent Mahallesi'ndeki evlerine gelen kişilere altın ve para olmak üzere 2 milyon 300 bin TL verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin İstanbul'da olduğunu belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, B.A. (16), O.C.Ç. (19) ve A.B.'yi (20) yakalayıp, Bolu'ya getirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada telefon dolandırıcılarının başkasına ait cep telefonu ile banka hesap bilgilerini sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 arasındaki süre için 1 günlüğüne kiraladıkları ve günlük 100 bin TL para verdikleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Finans, Polis, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon: 2,3 Milyon TL Çalıntı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:06:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon: 2,3 Milyon TL Çalıntı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.