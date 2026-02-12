Bolu'da Dolandırıcılara Operasyon: 2,3 Milyon TL Çalıntı

BOLU'da telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp kandırdıkları çifti, 2 milyon 300 bin TL dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Telefonla aradıkları emekli çifte kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 kişi, çeşitli bahanelerle para talebinde bulundu. Telefondaki şüpheliye inanan çift, Dağkent Mahallesi'ndeki evlerine gelen kişilere altın ve para olmak üzere 2 milyon 300 bin TL verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin İstanbul'da olduğunu belirledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, B.A. (16), O.C.Ç. (19) ve A.B.'yi (20) yakalayıp, Bolu'ya getirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada telefon dolandırıcılarının başkasına ait cep telefonu ile banka hesap bilgilerini sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 arasındaki süre için 1 günlüğüne kiraladıkları ve günlük 100 bin TL para verdikleri ortaya çıktı.