Bolu'da Eğlenceli Şambrel Kayışı

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Otomobilin arkasına şambrel bağlayıp, eğlendiler: O anlar kamerada

BOLU - Bolu'da karlı yolda aracın arkasına şambrel bağlayarak kayan vatandaşların eğlenceli anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun orman yollarında otomobilin arkasına şambrel bağlayan bir kadın, yolda kayarak ilerledi. Aracın arkasında kilometrelerce kayarak giden vatandaşın o anları kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü. Kimilerine göre eğlence, kimilerine göre ise tehlikeli bulunan anlar binlerce beğeni aldı.