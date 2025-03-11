Bolu'da Ehliyetsiz Motosikletliye 40 Bin Ceza

Bolu'da 18 yaşından küçük ehliyetsiz motosikletliye 40 bin 514 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından paylaşım yapan motosiklet sürücüsünü Öğretmenevi önünde durdurdu.

Ekipler, ehliyeti olmayan 18 yaşından küçük sürücü C.A.Ö'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak", "görüşü engelleyecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak" ve "direksiyon sistemleri tadilatını 30 gün içinde araç tescil belgesini işletmemek" maddelerinden işlem yaptı.

Toplam 40 bin 514 lira trafik cezası uygulanan sürücünün motosikleti trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bu arada, kent genelinde motosikletlere yönelik ihbarların yoğunlaştığı bölgelerde denetim yapan ekipler, motosikletleri plakasız, belgeleri olmayan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen 11 sürücüye 316 bin lira ceza kesti, motosikletler trafikten men edildi.

Öte yandan, D-100 kara yolunda ters şeritten ilerleyen otomobilin sürücüsünü Sanayi Kavşağı'nda durduran trafik ekipleri, 89 yaşındaki sürücüye, "tek yönlü yollarda ters yönde ilerlemek" suçundan idari para cezası uyguladı, ehliyetine geçici olarak el koydu.