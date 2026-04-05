Bolu'da Ehliyetsiz Sürücüye 259 Bin TL Ceza
Bolu'da Ehliyetsiz Sürücüye 259 Bin TL Ceza

05.04.2026 18:39
Bolu'da dur ikazına uymayan ehliyetsiz sürücüye toplam 259 bin TL ceza kesildi. Kamere tehdit edildi.

BOLU'da, polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Vural Sokuluoğlu, takip sonucu yakalanırken, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Aracın muayenesinin de olmadığı belirlenen sürücüye toplam 259 bin 446 TL para cezası kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ikazına uymayan 14 FJ 433 plakalı otomobilin sürücüsü, takip sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde aracın muayenesinin olmadığı, sürücü Vural Sokuluoğlu'nun ise ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Polisin alkollü olduğundan şüphelendiği sürücü, alkolmetreye üflemeyi de reddetti. Sürücüye, dur ikazına uymamaktan 200 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 410 TL, alkolmetreye üflemediği için 33 bin 317 TL ve aracının da muayenesiz olması nedeniyle 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Toplam 259 bin 446 TL para cezası uygulanan sürücü Vural Sokuluoğlu ve yanındaki arkadaşı Ali Rıza Yılancı olayı görüntüleyen gazeteciyi de tehdit edip, kamerasına saldırdı. Olay, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
