Bolu\'da Ehliyetsiz Sürücüye 41 Bin TL Ceza

BOLU'da otomobilinin arka camından sallandırdığı pelüş ayı ile kentte turlayan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 41 bin TL idari para cezası kesildi.

Bolu'da otomobilinin arka camına bağladığı pelüş ayı ile kentte turlayan 14 BE 103 plakalı otomobil sürücüsü, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece bekçileri tarafından durduruldu. Bekçiler tarafından kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Daha sonra olay yerine çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz otomobil sürücüsü E.T.'ye ehliyetsiz araç kullanmak ve far donanımı ihlalinden dolayı 41 bin TL idari para cezası kesti. Polis ekipleri tarafından bağlanan otomobil, çekici ile otoparka çekildi.