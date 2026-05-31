Bolu\'da Feci Kaza: Çift Hayatını Kaybetti

Bolu'da yön tabelasının beton direğine çarpan otomobildeki çift öldü, 6 yaşındaki kızları ağır yaralandı.
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Yusuf E. (41) idaresindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, Dörtdivan çıkışında önce bariyere ardından yön tabelasının beton direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü ile eşi Elif E'nin (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan çiftin kız çocuğu Elisa E. (6), Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karı kocanın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
