Bolu'da Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi
Bolu'da Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

27.03.2026 15:05
Bolu'da Ormancılık Günü'nde 930 fidan dikimi yapıldı, 'Türkiye'nin Gücü Orman' temalı etkinliğe katılım sağlandı.

Bolu'da, 21-26 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında merkeze bağlı Ağaçcılar köyü mevkisinde oluşturulan alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, kentin sahip olduğu bitki çeşitliliğiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da önemli ekosistemlerinden biri olduğunu söyledi.

Orman teşkilatı olarak üzerlerindeki sorumluluğun bilinciyle ormanları sadece korumakla kalmayarak sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe taşımaya çalıştıklarını ifade eden Kanbur, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz tarafından bu yılki kutlamaların ana teması 'Türkiye'nin Gücü Orman' olarak belirlenmiştir. Bu tema rastgele seçilmiş bir slogan değildir. Ormanlarımızın ülkemizin ekonomik bağımsızlığından iklim krizine, biyolojik çeşitlilikten milli savunmaya kadar her alanda stratejik bir güç merkezi olduğunun tescilidir. Bolu ilimiz yüzde 65'i ormanlarla kaplı bir şehir olarak bu gücün en somut örneğidir."

Orman mühendisinin fidan dikimini anlatması ve dua edilmesinin ardından ahlat, fındık, kızılcık, ıhlamur ve ladin türlerine ait 930 fidan toprakla buluştu.

İlkokul öğrencilerinin de katılım sağladığı etkinlikte, köyde yaşayan kadınlar da yöresel kıyafetleriyle fidan dikti.

Etkinliğe, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu 2. Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Bolu İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu'da Adalet Ormanı oluşturuldu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bahçesinde "Adalet Ormanı" oluşturuldu.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında "Geleceğe Nefes" temalı etkinlikte 50 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, cumhuriyet savcıları, denetimli serbestlik ve açık cezaevi ile adliye çalışanları, yükümlü ve hükümlüler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Çevre, Bolu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
