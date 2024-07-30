Bolu'da firari hükümlü yakalandı

Bolu'da hakkında 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet ile Yeniçağa Emniyet müdürlükleri ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.Ö'yü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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