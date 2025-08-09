Bolu\'da Fırında Yangın

Bolu'nun Göynük ilçesinde bir fırında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatma C'nin işlettiği ekmek fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle fırın kullanılamaz hale geldi.
