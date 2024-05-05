Bolu'da Fırtınada Devrilen Ağaçlar Kaldırılıyor - Son Dakika
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Bolu'da Fırtınada Devrilen Ağaçlar Kaldırılıyor

Bolu\'da Fırtınada Devrilen Ağaçlar Kaldırılıyor

Bolu'da kış aylarında meydana gelen fırtınalar sonucu devrilen çam ağaçlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yedigöller Milli Parkı, Aladağ, Abant Gölü Milli Parkı, Sarıalan, At Yaylası ve Gölcük Tabiat Parkı mevkilerinde etkili olan fırtınalarda devrilen ağaçlar, elverişli hava şartlarıyla toplanmaya başlandı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, tespit çalışmasının ardından çam ağaçlarını damgalama işlemlerinin ardından kaldırmaya başladı. Devrik ağaçların ormanda bırakılması durumunda zararlı böceklerin oluşabileceği belirtilerek, ağaçların doğadan çıkarılması için yoğun bir çalışma yürütüldü.

05.05.2024 11:11
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Bolu'da kış aylarında fırtınada devrilen çam ağaçlarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yedigöller Milli Parkı, Aladağ, Abant Gölü Milli Parkı, Sarıalan, At Yaylası ve Gölcük Tabiat Parkı mevkilerinde kış ve ilkbaharda etkili olan fırtınalarda devrilen veya kırılan ağaçlar, elverişli hava şartlarıyla toplanmaya başlandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan tespit çalışmasının ardından ekipler, çok sayıda çam ağacını damgalama işlemlerinin ardından bulundukları yerden almaya başladı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, AA muhabirine, kış ve ilkbahar aylarında çok şiddetli rüzgarların yaşandığını belirterek, "Bu rüzgarlar nedeniyle de bazı yörelerde devrikler meydana geldi. Tespit çalışması ekiplerimiz tarafından yapıldı. Damgaları yapıldı." dedi.

Havaların ısınmasıyla ağaçların kaldırılmaya başlandığına değinen Şentürk, "Devrikleri orman içerisinde bıraktığımız zaman doğada farklı türlerde zararlı böcekler oluşabiliyor. Devrikleri orman içerisinden çıkartmak için yoğun çalışma içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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