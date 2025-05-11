Bolu'da Gece Şimşek Şöleni

Bolu'da şimşekler geceyi aydınlattı
BOLU - Bolu'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte gökyüzünü aydınlatan şimşekler, görsel şölen oluşturdu.
Bolu'da gün boyu kapalı seyreden hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler, bulutların ardından gökyüzünü mor rengine kapladı. Yarım saat boyunca etkili olan sağanak kısa sürede etkisini yitirdi.
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